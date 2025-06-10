Бета-версия новой ОС от Apple бьет рекорды по количеству багов

Владельцы iPhone столкнулись с лагами, перегревом и стремительным разрядом батареи. Особенно пострадали пользователи старых моделей — их устройства превратились в медленные «кирпичи», которые невозможно использовать без постоянной подзарядки.

Проблемы начались сразу после установки. iPhone 15 Pro, который раньше спокойно работал целый день, теперь разряжается за 3–4 часа даже в режиме минимального использования. Владельцы iPhone 12 и 13 сообщают, что корпус нагревается до неприятного уровня уже через несколько минут после запуска любого приложения. Виной всему — новая анимация Liquid Glass, которая создает чрезмерную нагрузку на процессор.

Банковские приложения, включая Сбербанк Онлайн, Тинькофф и ВТБ, перестали запускаться или вылетают сразу после входа. Это связано с изменениями в системе безопасности iOS 26, к которым разработчики пока не успели адаптироваться. Пользователи жалуются, что не могут оплачивать покупки через Apple Pay и вынуждены носить с собой карты.

Клавиатура в iOS 26 работает с задержками — буквы появляются с опозданием, а автокоррекция предлагает бессмысленные замены. Siri тоже стала хуже понимать русский язык, а часть интерфейса так и не переведена. Обновления системы зависают, а некоторые iPhone после неудачной установки патчей перестают включаться.

Apple пока не прокомментировала ситуацию, но пользователи требуют срочных исправлений. Пока что единственный совет — не обновляться до iOS 26 и дождаться стабильной версии, указано в публикации.