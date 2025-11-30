Беспилотный истребитель Bayraktar впервые подбил самолет в воздухе
Фото - © Erişim. Собственная работа/Wikipedia.org
Беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma впервые в истории подбил самолет ракетами «воздух-воздух» во время тестового испытания на полигоне, сообщает РИА Новости.
Как утверждает турецкий производитель Baykar, в рамках сценария был запущен высокоскоростной самолет-мишень с реактивным двигателем. Радар ASELSAN MURAD AESA, интегрированный в Kızılelma, его успешно обнаружил и отследил.
После этого истребитель запустил в мишень ракету «воздух-воздух» GÖKDOĞAN BVR. В результате цель была поражена.
По данным разработчика, многие беспилотные истребители в мире предназначены для ударов по объектам на земле, а не в воздухе. Kızılelma первым успешно справился с этой задачей. Также он может обнаруживать вражеские самолеты с очень больших расстояний.
