«Бесконечно люблю»: Дима Билан показал поклонникам дорогую сердцу женщину

По словам певца, в настоящее время никого ближе нее у него нет. Билан не любит делиться подробностями личной жизни, поэтому вокруг нее часто появляются слухи.

Недавно исполнителю хита «Невозможное возможно» пришлось опровергать беременность помощницы Алены, которая якобы вынашивает от него ребенка.

В новой публикации эстрадный артист поздравил родительницу с днем рождения и признался в бесконечной любви под общим фото с ней. Подписчики Билана присоединились к поздравлениям в комментариях к публикации.

Ранее Дима Билан посетил Донбасс с благотворительной акцией. Он вручил подарки и финансовую помощь приюту для животных, которому в последнее время трудно ухаживать за четвероногими друзьями.