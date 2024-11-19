Беременная невестка певицы Валерии показала округлившийся живот

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Невестка известной российской певицы певицы Валерии опубликовала в социальных сетях фото в мини-шортах, на котором показала округлившийся живот после объявления о второй беременности, сообщает дзен-канал Lady Mail .

Модель Лиана Шульгина снялась в ванной комнате в пижаме. Наряд 26-летней девушки и обнажил ее округлившийся животик.

«У нас завтра день, который мы очень ждем!» — написала Шульгина, говоря о медицинском обследовании.

Фанаты Лианы активно обсуждают пол будущего ребенка, и большинство склоняется к мысли, что у Шульгиных родится мальчик.

В 2020 году младший сын известной певицы Арсений Шульгин и Лиана поженились. В январе 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Селин. Поклонники отмечают поразительное сходство новорожденной с бабушкой.