Беременная Мария Погребняк нарушила ПДД 73 раза с начала года

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка, блогер Мария Погребняк с начала года 73 раза нарушила правила дорожного движения и набрала штрафов на 125 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Беременная Погребняк передвигается на белоснежном Gelendwagen, который до сих пор оформлен на бывшего супруга. Именно на этом автомобиле блогер набрала такое количество штрафов.

Чаще всего Погребняк наказывали за неоплаченную парковку. За эти нарушения в сумме ей надо оплатить 105 тыс. рублей. Также бизнесвумен любит превышать скорость, но что она обожает делать по-настоящему, так это болтать по телефону. На всех кадрах Погребняк держит в руках смартфон. При этом большую часть штрафов она уже оплатила, осталось всего 12 — на 20 тыс. рублей.

Погребняк замужем за предпринимателем Игорем Головинским. Сейчас она находится на последних сроках беременности. Вот-вот блогер станет мамой в четвертый раз.