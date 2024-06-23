Экс-жена футболиста Погребняка объявила о четвертой беременности
Фото - © Telegram-канал Марии Погребняк
Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк рассказала подписчикам в своем Telegram-канале, что беременна в четвертый раз, сообщает Lenta.ru.
«После месяцев ожидания я наконец готова объявить, что снова собираюсь стать мамой», — поделилась Погребняк.
Как уточнила блогерша, она понимает, что данная беременность будет проходить «немного тяжелее», чем та, что была в 18 лет. При этом она заявила, что готова к этому.
У Погребняк есть трое сыновей от экс-мужа — Артем, Павел и Алексей. Супруги расстались в прошлом году.
Недавно блогерша заявила о своей помолвке с предпринимателем Игорем Головинским.