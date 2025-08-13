Береговую линию еще 9 водоемов очистили в Ленинском округе за неделю

Ряд экологических мероприятий провели в Ленинском городском округе за минувшую неделю. В рамках всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» активисты убрали неразлагаемый мусор на берегах 9 рек и прудов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Совместно с неравнодушными жителями, сотрудниками муниципальных предприятий и администрации округа выполнили уборку на девяти локациях: на набережных Малого Тарычевского и Никифоровского прудов в Видном, Завьяловского пруда в поселке Битца, Петряева ручья в поселке Дубровский, пруда Киселки в деревне Горки, реки Пахра вблизи СНТ „Лагуна“, а также в районе поселков Володарского и Мещерино. Очистили набережную реки Купелинка в деревне Сапроново», — сказал замглавы Ленинского округа Виктория Морозова.

Она уточнила, что в большинстве случаев берега водоемов приходится расчищать от последствий «пикников» несознательных граждан в стихийно устроенных местах отдыха у воды. Среди собранного мусора — самодельные мангалы, обгоревшая древесина, пищевые отходы, бутылки и пластиковая упаковка. Всего за неделю с берегов водоемов собрано свыше 30 куб. м неразлагаемых отходов производства и потребления.

Уборка водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в Ленинском округе проводится на постоянной основе. В 2025 году очищено свыше 100 локаций. До конца сезона планируется убрать максимальное количество береговых линий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.