Белым бело: в Красноярском крае выпал первый снег
Первый снег выпал в южных и центральных районах Красноярского края
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В Красноярском крае выпал Первый снег. При этом, по прогнозам синоптиков, уже через 2 дня столбики термометра могут подняться до плюс 23 градусов, сообщает РИА Новости.
Снегопад накрыл южные и центральные районы региона в понедельник утром.
Местные жители делятся фото и видео первого снега в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, как снег покрывает землю, деревья и автомобильные дороги.
Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что центральные и северо-западные регионы европейской части России стоят на пороге окончания аномальной сентябрьской жары.