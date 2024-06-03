Белоусов появился перед Путиным в генеральских погонах

«Царьград»: Белоусов находился на совещании с Путиным в погонах генерала

Новый министр обороны России Андрей Белоусов присутствовал на заседании Совета Безопасности. В ходе переговоров по видеосвязи глава ведомства появился в форме, на которой были погоны генерала армии, заметил «Царьград» .

Заседание Совбеза с российским президентом Владимиром Путиным прошло в понедельник, 3 июня. Кадры видеовстречи первых лиц государства также появились в Сети. На заседание министр Белоусов пришел, судя по его форме, в звании генерала, отмечает издание.

Ранее руководитель оборонного ведомства РФ заявил, что за май армия Украины потеряла свыше 35 тысяч военных. По словам Белоусова, за прошлый месяц росссийские войска также уничтожили более 2700 единиц вооружения противника.