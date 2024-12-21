Белоусов анонсировал создание нового рода войск в России

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Белоусов: в 2025 году в России появятся войска беспилотных систем

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в следующем году в России появятся войска беспилотных систем, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Принято решение о формировании в Вооруженных Силах отдельного рода войск — войск беспилотных систем», — сказал Белоусов на заседании техсовета Минобороны РФ и «Народного фронта».

Он подчеркнул, что беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования получили широкое развитие в рамках российско-украинского конфликта. Беспилотники активно применяются для достижения целей специальной военной операции.

Глава Минобороны добавил, что в контексте современных боевых действий значимость БПЛА настолько велика, что было принято решение о создании в составе Вооруженных сил РФ нового рода войск — войск беспилотных систем.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия выполнила все задачи, которые были поставлены руководством страны на 2024 год.