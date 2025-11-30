Baza: женщины вдвое чаще мужчин сталкиваются с сезонной усталостью

Женщины устают чаще мужчин и больше жалуются на дефицит эмоций, сообщает Baza .

Один из туроператоров провел опрос среди россиян от 18 до 55 лет и выяснил, что 90% респондентов нуждаются в «перезагрузке» от работы и рутины. Причины такого желания разные: 60% опрошенных жалуются на накопленную усталость, 54% — стресс на работе, а 41% заявляет о желании получить новые впечатления.

57% респондентов ощущают потребность в «перезагрузке» минимум раз в месяц. При этом женщины чаще испытывают сезонную усталость, чем мужчины (21% против 11%). На нехватку эмоций также больше жалуется прекрасный пол (31% против 19%). А еще женщины чаще, чем мужчины, хотят побыть в одиночестве (27% против 15%).

Отдых россияне также выбирают разный: 62% предпочитают оставаться дома, 53% выбирают онлайн-развлечения, 52% любят гулять на природе. Более половины опрошенных не планируют долгий отпуск — им достаточно выходных. Лишь 22% респондентов нужен долгий отдых в течение 5-7 дней.

Часто россияне выбирают для «перезагрузки» городские развлечения. 25% опрошенных готовы тратить на это до 3 тыс. руб., 23% — до 5 тыс., 11% — до 10 тыс. руб., 7% — до 15 тыс. руб. Еще 7% вообще не хотят тратить деньги на городские активности.

Ранее стало известно, что более 50% жителей России оплачивают крупные покупки из собственных накоплений. Частичную оплату и рассрочку выбирают 27% опрошенных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.