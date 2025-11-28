Россияне стали чаще тратить собственные накопления

Более 51% россиян используют накопления для крупных покупок, а не кредитные карты, показало исследование сервиса «Апельсин», сообщает Газета.ru .

Согласно исследованию сервиса «Апельсин», 51% россиян предпочитают использовать собственные накопления для крупных покупок, избегая кредитных продуктов. Частичную оплату и рассрочку выбирают 27% опрошенных, а кредитные карты для этих целей используют только 22%.

Аналитики отметили, что у большинства россиян (61%) есть 2–3 банковские карты, у 24% — 4–5 карт. Только 11% респондентов пользуются одной картой, а 4% имеют шесть и более карт. При выборе карты для оплаты 62% россиян ориентируются на выгоду — повышенный кешбэк или бонусы.

Большинство опрошенных (86%) регулярно отслеживают расходы через банковские приложения, а 7% не анализируют свои траты. Лимиты на оплату устанавливают 28% россиян, однако 57% из них периодически превышают установленный предел. Молодые пользователи чаще нарушают лимиты спонтанно, а представители старшего поколения — из-за крупных незапланированных расходов.

Финансовые привычки становятся более системными: 66% россиян регулярно проверяют траты, 45% контролируют подписки, а 11% устанавливают лимиты на оплату телефоном. При этом 17% опрошенных признались, что не формируют никаких финансовых привычек.

