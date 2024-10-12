Baza: заблокированный Discord заработал у некоторых россиян

У некоторых россиян «ожил» заблокированный Discord. Если использовать домашний Wi-Fi, в сервис можно зайти как со смартфона, так и с компьютера, сообщает Baza .

Однако если попытаться воспользоваться Discord с мобильного интернета, то сделать это не выйдет. Мессенджер не откроется.

При этом Discord вновь заработал не у всех. У одних пользователей с домашнего Wi-Fi программа функционирует, у других она не загружается. С чем это связано — неизвестно.

Ранее в России заблокировали Discord. Это произошло из-за нарушения законодательства РФ.