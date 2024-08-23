Baza: в ИК-19 арестант пострадал во время бунта, помогая сотрудникам ФСИН

По данным СМИ, в момент нападения на сотрудников ФСИНа в ИК-19 Волгоградской области заключенный Бойков был в санитарной части. Он бросился на помощь сотрудникам учреждения. Больше никто из арестантов не получил травм.

Устроившие бунт террористы орудовали ножами и молотками. Они пытались прорваться к оружейной комнате, но так как она находится далеко, не успели.

В итоге всех четверых террористов ликвидировали снайперы из спецназа. Пострадавших сотрудников ФСИН госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.