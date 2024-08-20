Baza: Путин отказался от встречи с Дуровым в Азербайджане
Фото - © Григорий Сысоев, РИА «Новости»/Сайт Кремля
Российский президент Владимир Путин и создатель соцсети Telegram Павел Дуров оказались в одно время в столице Азербайджана, но встречи не было. Об этом сообщает Baza со ссылкой на свои источники.
За несколько суток до визита президента РФ в Азербайджан сотрудники администрации предложили провести встречу с создателем Telegram. Однако Путин отказался от этого предложения. Причины неизвестны.
Президент России 19 августа приехал на переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Сегодня делегация чиновников из РФ уехала обратно на Родину.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров вошел в рейтинг богатейших людей мира. Туда его записали, как россиянина.