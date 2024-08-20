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Baza: Путин отказался от встречи с Дуровым в Азербайджане

Российский президент Владимир Путин и создатель соцсети Telegram Павел Дуров оказались в одно время в столице Азербайджана, но встречи не было. Об этом сообщает Baza со ссылкой на свои источники.

За несколько суток до визита президента РФ в Азербайджан сотрудники администрации предложили провести встречу с создателем Telegram. Однако Путин отказался от этого предложения. Причины неизвестны.

Президент России 19 августа приехал на переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Сегодня делегация чиновников из РФ уехала обратно на Родину.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров вошел в рейтинг богатейших людей мира. Туда его записали, как россиянина.