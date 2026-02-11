Baza: пенсионер утверждает, что звезда «Бумера» Коновалов на него набросился

69-летний пенсионер Григорий утверждает, что звезда фильма «Бумер» Максим Коновалов якобы напал на него в фитнес-клубе в Москве. Артист отдыхал после занятия в сауне с приятелями, сообщает Baza .

Мужчины брызгали на камни настой с чесноком. Пенсионер сделал им замечание. Объяснил, что у него аллергия, и попросил перестать лить жидкость.

В ответ Коновалов, по заявлению близких, якобы толкнул пенсионера, взял кружку и кинул ее в голову. Предмет прилетел в лоб, появилась шишка.

Затем пенсионер попросил людей на ресепшене позвонить полицейским. Но они отказали и порекомендовали вызвать правоохранителей самостоятельно.

Близкие вызвали полицейских и врачей. Силовики прибыли, когда артист покинул спортивный клуб.

Травмы были зафиксированы в медицинском учреждении. Григорий написал заявление в полицию на Коновалова. Еще один такой же документ он составил против руководства клуба из-за отказа в реагировании на ситуацию.

По словам пенсионера, эта компания якобы постоянно ходит в сауну в некоторые дни и ведет себя там так, как хочет. До этого артист, по словам Григория, проявлял агрессию в бассейне.

Коновалов в разговоре с Baza подтвердил факт конфликта. Актер собирается подать встречное заявление. По словам Коновалова, мужчина первым начал провоцировать его хамским поведением и оскорблениями.

На опубликованном фото у пенсионера шишка на голове. Также покраснело колено.

