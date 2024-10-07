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Baza: мосты в центре Москвы взяли под усиленный контроль в день рождения Путина

Силовики взяли под особый контроль все мосты, расположенные в центре Москвы. Распоряжение об усилении рядом с объектами инфраструктуры действует с вечера 6 октября и продлится до 00:00 9 октября, сообщает Baza .

В этот период полицейские должны быстро выезжать в любое место, где может быть совершено преступление. Под особым надзором находятся Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.

Предположительно, охрану объектов инфраструктуры усилили из-за дня рождения российского президента Владимира Путина. Ему 7 октября исполнилось 72 года.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Путина с днем рождения. Он пожелал коллеге крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья.