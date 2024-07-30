Baza: из российских колоний исчезли 6 известных политзаключенных

Одновременно шестеро людей, которых осудили по делам о госизмене, экстремизме и фейках про ВС РФ, исчезли из ряда российских колоний и СИЗО, пишет Baza .

Правозащитника Олега Орлова* не могут найти в сызранском СИЗО. Его осудили на 2,5 года лишения свободы по делу о дискредитации ВС РФ. Когда юрист мужчины приехал к своему клиенту, ему сказали, что тот «убыл».

Политический деятель Лилия Чанышева* пропала из ИК № 28 в Березниках Пермского края. В июне 2023 года ее осудили на 7,5 лет колонии общего режима по делу об экстремистском сообществе.

Политического деятеля Ксению Фадееву* не могут найти в новосибирской ИК № 9. Ее осудили на девять лет за организацию экстремистского сообщества.

Художницу Александру Скочиленко не нашли в петербургском СИЗО-5. Суд присудил ей семь лет лишения свободы из-за фейков о российской армии. Адвокату сообщили, что его подзащитная «убыла» в Москву.

Житель Майкопа, 19-летний Кевин Лик, исчез из ИК-14 в Архангельской области. Матери осужденного за госизмену сказали в исправительной колонии, что его там нет.

Политический деятель Илья Яшин* тоже убыл из колонии № 3 в Смоленской области. Ранее его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в связи с фейками про ВС РФ.

Ранее о пропаже Яшина* сообщала его адвокат Татьяна Соломина. Направление, в которое он убыл, неизвестно.

*включен Минюстом в реестр иностранных агентов, включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности;