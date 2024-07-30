Адвокат: Илья Яшин* пропал из колонии под Смоленском

Российского оппозиционера и активиста Илью Яшина*, отбывающего срок по делу о фейках про ВС РФ, увезли из колонии № 3 в Смоленской области в неизвестном направлении, сообщила адвокат Татьяна Соломина.

По ее словам, в настоящий момент никакой информации о его местонахождении нет.

В декабре 2022 года Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии общего режима по обвинению в дискредитации российской армии. Поводом для преследования стал стрим политика на YouTube, во время которого он рассказал об якобы «убийствах мирных жителей Бучи».

Яшин* отбывал наказание в колонии № 3 в Смоленской области. Его несколько раз отправляли в штрафной изолятор, а также поставили на учет как лицо, «склонное к изучению и распространению экстремизма».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов.