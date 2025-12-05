«Батюшка, каюсь, не сдержался»: как христианам вести себя на корпоративах в пост

Островский отметил, что посещение корпоративов во время Рождественского поста может стать причиной для последующего раскаяния. Он подчеркнул разницу между обычным походом в кафе и корпоративом с танцами и алкоголем.

«Корпоративы тоже, конечно, разные бывают. Обычно после корпоративов христианам приходится исповедоваться. С одной стороны, сначала есть какая-нибудь официальная часть. А потом танцы, алкоголь. А дальше, как говорится, „Батюшка, каюсь, не сдержался“», — рассказал священник.

По мнению Островского, христианину, соблюдающему пост, допустимо посетить только официальную часть мероприятия, а затем незаметно уйти. Если же мероприятие сразу переходит к развлечениям, он посоветовал вежливо отказаться от участия, ссылаясь, например, на недомогание.

«А если вы понимаете, что там даже официальной части нет нормальной, а сразу все переходит в веселое русское гульбище, то тогда, если не хватает мужества сказать всем, что у вас пост, то можете сказать, что у вас там 37,5 (температура — ред.) на время корпоратива», — заключил Островский.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.