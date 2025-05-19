Бастрыкин спросил, можно ли посадить робота

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин побеседовал с роботом-приставом Арди во время посещения Петербургского международного юридического форума. В ходе общения глава Следкома попросил машину выполнить приседание, однако она не смогла этого сделать, сообщает «Абзац» .

Журналисты запечатлели разговор Бастрыкина и Арди на видео. Руководитель СК и робот представились друг другу, однако Бастрыкину пришлось делать это дважды. После этого Арди, отвечая на вопрос главы Следкома, сказал, что его привезли на форум для развлечения посетителей и юридических консультаций.

«Вот так присесть можешь?» — спросил Бастрыкин у робота, выполнив приседание.

Арди не смог ответить на этот вопрос. Его разработчики пояснили, что пока робот не научился делать приседания.

После этого Александр Бастрыкин пожелал создателям Арди успехов в работе и посоветовал научить робота физическим упражнениям.