Бастрыкин потребовал открыть дело против военного судьи из-за вреда здоровью

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит дать разрешение открыть в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Т. уголовного дела о причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку Высшей квалификационной комиссии судей РФ (ВККС).

Бастрыкин попросил дать согласие на открытие уголовного дела по пунктам «д», «е» и «з» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с применением оружия или иных предметов в виде оружия»).

Судью могут отправить в колонию на срок до пяти лет. ВККС планирует рассмотреть просьбу Бастрыкина 16 июля в 09:30.

Ранее Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании рассмотрения дела о нападении на журналиста. Это произошло во время съемки 2 июля телеканалом РЕН ТВ сюжета об оказании несертифицированных косметологических услуг.

Альберт Т. работает в военном суде с 2016 года. Он рассматривает дело главы «Левого фронта» Сергея У. об оправдании терроризма.