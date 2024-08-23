Бастрыкин поставил на контроль проверку аварийного общежития в Коломне

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку нарушения прав жильцов в аварийном общежитии в Коломне, сообщает СК России .

В ГСУ СК России по Подмосковью проводится процессуальная проверка по факту обращения жительницы Коломны. Женщина заявила, что 14 лет проживает в городском общежитии для сотрудников местного колледжа. В 2020 году оно было передано на баланс округа.

Вскоре строение и вовсе признали непригодным для проживания и сняли его с кадастрового учета. В связи с этим жильцам отказали в продлении договора соцнайма.

В прошлом году в здании общежития обрушился балкон и фрагмент стены. Восстановительные работы все еще не проведены, а другое жилье проживающим в общежитии не предоставили.

Председатель СК Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил предоставить ему доклад о результатах промежуточной проверки.