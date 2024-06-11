Бастрыкин поручил проверить слова звезды сериала «Ольга» о русских и их детях

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку слов актрисы Яны Трояновой* об убийствах русских людей. Поручение направлено Главному следственному управлению СКР, сообщает газета «Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Троянова* ранее выступила с утверждением, что россияне сегодня заслуживают, «когда им кричат в лицо: „Русских надо убивать, даже детей“». По словам звезды сериала «Ольга», ей также понятна позиция некоторых украинцев, заявляющих, что «хороший русский — мертвый русский».

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Яну Троянову* нельзя пускать в Россию.

*признана иностранным агентом по решению Минюста РФ.