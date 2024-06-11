Милонов считает, что Троянову* нельзя пускать обратно в Россию за ее русофобию

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что актрису Яну Троянову* нельзя пускать в Россию «даже в случае амнистии для таких, как она», сообщает RT .

Парламентарий прокомментировал недавнее видео, где артистка заявила, что россияне сегодня заслуживают, когда им кричат в лицо: «Русских надо убивать, даже детей».

Милонов полагает, что известная актриса перешла моральную черту. По его мнению, Троянова* никогда не должна снова приезжать в родную страну.

«Эта женщина никогда не должна оказаться в России даже в случае амнистии для таких, как она», — сказал Милонов.

Яна Троянова* проживает во Франции и выступает против СВО. Особую известность в России актриса получила после съемок в сериале «Ольга», фильмах «Кококо», «Жить» и «Страна Оз».

* Лицо, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ.