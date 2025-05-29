Барсуки мешают военным строить склад в Нидерландах

Проект министерства обороны Нидерландов по строительству крупного склада с боеприпасами попал под угрозу. Оказалось, что в этом районе живут редкие животные, охраняемые законом, — барсуки, сообщает РБК .

Участок, на котором Минобороны Нидерландов запланировало строительство, расположен в центре охраняемой природной зоны заповедника Стафорст. Здесь обитают барсуки, которых охраняет закон.

Эти животные особенно привязаны к территории, на которой они живут. Они селятся семьями и редко покидают место обитания. Для переселения барсучьих семей нужно создать точно такие же условия. В случае нарушения правил и продолжения строительства на Минобороны могут подать в суд.

Ранее в Сети появилось забавное видео из Дагестана. На опубликованных кадрах видно, что колонна из примерно 7–10 суперкаров оказалась заблокированной большим стадом баранов, которое двигалось по проезжей части.