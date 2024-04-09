Баранец: Вагнер домысливает слова Зеленского о вероятности его гибели

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал слова журналиста немецкого Bild Франца-Йозефа Вагнера, заявившего, что президент Украины Владимир Зеленского начал говорить о перспективах своей смерти. По словам отставного полковника, журналист «сказку придумывает», сообщает «ФедералПресс» .

Ранее Франц-Йозеф Вагнер написал, что Зеленский поднимал вопрос не только вероятной гибели Украины, но и конкретно своей смерти. По мнению Баранца, журналист немецкого издания «домысливает» слова украинского лидера.

«Зеленский говорит „не выжить“, но при каких обстоятельствах? <…> Не говорит Зеленский о собственной смерти, он говорит чаще всего о том, что ситуация тяжелая и в стране, и на фронте», — заявил военный эксперт.

Баранец также отметил, что он видел заявлений Зеленского, в которых политик говорит о вероятности своей гибели.