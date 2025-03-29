Банки теперь будут уведомлять родителей подростков о выдаче им банковских карт
С 29 марта все банки в России будут обязаны уведомлять родителей о выдаче банковских карт подростками в возрасте от 14 до 18 лет, пишет ТАСС.
Согласно положению ЦБ, с сегодняшнего дня российские банки также должны уведомлять родителей обо всех операциях по счету ребенка.
Отмечается, что информирование и его способ будут прописаны в договоре с кредитной организацией.
Кроме того, в Центробанке России рассматривают ограничение количества карт, которые может получить один гражданин. Это предлагается сделать, чтобы дропперство не развивалось, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.