Набиуллина: ЦБ рассматривает ограничение числа карт на одного человека
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В Центробанке России рассматривают ограничение количества карт, которые может получить один гражданин. Это предлагается сделать, чтобы дропперство не развивалось, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.
Ограничения не коснутся обычных граждан РФ, поскольку большинство людей не открывают по сотне и даже тысяче карт. Такой опыт, например, есть у коллег в Казахстане.
Также в ЦБ поддерживают введение уголовной ответственности для дропов. Но проблема в том, что среди них много подростков, которые даже не понимают, во что их втягивают мошенники.
Ранее в ЦБ сообщили, что около 10 млн клиентов банков перевели деньги на карты дропперов.
Дропы — соучастники мошенников. Им на карту переводят средства для обналички и передачи третьему лицу.