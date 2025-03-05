Набиуллина: ЦБ рассматривает ограничение числа карт на одного человека

В Центробанке России рассматривают ограничение количества карт, которые может получить один гражданин. Это предлагается сделать, чтобы дропперство не развивалось, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС .

Ограничения не коснутся обычных граждан РФ, поскольку большинство людей не открывают по сотне и даже тысяче карт. Такой опыт, например, есть у коллег в Казахстане.

Также в ЦБ поддерживают введение уголовной ответственности для дропов. Но проблема в том, что среди них много подростков, которые даже не понимают, во что их втягивают мошенники.

Ранее в ЦБ сообщили, что около 10 млн клиентов банков перевели деньги на карты дропперов.

Дропы — соучастники мошенников. Им на карту переводят средства для обналички и передачи третьему лицу.