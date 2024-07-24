Банки России обяжут приостанавливать переводы граждан на два дня

Российские банки обяжут приостанавливать переводы на два дня, если сведения о получателе денег содержатся в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций, сообщает пресс-служба Банка России.

Закон начнет действовать 25 июля. Перевод будет приостанавливаться даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения.

Кроме того, в банке сообщат клиенту, что операция не была совершена. Ему расскажут о причинах и сроке приостановки.

Если спустя два дня клиент решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить поручение. Финансовую ответственность организация за это нести не будет.