Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом»

Доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» от банка ДОМ.РФ на всех сроках размещения до 1 года увеличилась. Теперь максимальная доступная ставка для годового срока составляет 23,4%, сообщила пресс-служба банка.

«В текущих условиях, когда ставки по сберегательным продуктам находятся на максимальном уровне, вклады стали самым привлекательным инструментом накопления и инвестирования накопленного дохода. Доходность фиксированная, а средства на депозите защищены государством», — подчеркнул заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Он добавил, что еще одним плюсом является то, что данный продукт не требует понимания финансовых рынков и не подвержен колебаниям, как ценные бумаги.

Учитывая повышение доходности в случае размещения от 1 млн рублей без опций снятия и пополнения с условием выплаты процентов на конец срока, доходность будет составлять:

для 3 месяцев — 22,4%;

для 6 и 9 месяцев — 23,3%;

для 1 года — 23,4%.

Максимальными ставками могут воспользоваться и новые, и уже действующие клиенты без дополнительных требований и условий по максимальной сумме или по оплате картами, а размер ставок фиксируется на все время депозитного договора.