Баня и сериал: россияне признались, как снимают стресс вместо похода к психологу

Россияне предпочитают вместо консультаций психолога другие способы снятия стресса и решения психологических проблем, сообщает Life.ru со ссылкой на данные опроса своих читателей.

Так, 70% опрошенных никогда не были у психолога, причем львиная доля (90%) из них считают таких специалистов бесполезными, отмечается в сообщении.

Вместо этого граждане прибегают к иным способам психологической разгрузки, а именно — разговорам со второй половинкой, сериалам, а также алкоголю, что является противопоказанием при депрессии и стрессе. Среди менее популярных методов — занятия спортом, вождение и приготовление еды, а еще баня и общение с домашним питомцем.

Треть аудитории интернет-издания все же ходила к психологам, а некоторые находятся в терапии на постоянной основе.

Некоторые из участников опроса имели единичный опыт беседы с психологом, но продолжать эту практику не стали, поняв, что это «не их».