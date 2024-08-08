Балицкий: Запорожье готово принять детей из Курской области

Запорожская область готова принять детей из Курской области на отдых ради их безопасности, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram -канале.

Он отметил, что для размещения детей созданы все условия, есть подготовленная база для безопасного и полноценного отдыха ребят.

Балицкий отметил, что Запорожская область готова оказать любую необходимую помощь.

Он добавил, что Курская область стала «мишенью для преступного киевского режима» и сейчас «показывает пример мужества и стойкости».

Ранее по поручению президента первый вице-премьер Денис Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области. Он отметил, что жителям региона был направлен транш в 1,8 млрд рублей для переселения.