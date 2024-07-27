Во всех городах России, в том числе и в Балашихе, прошли акции-реквием в ознаменование памяти о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения СВО субъектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

На площади Славы собрались партийцы «Единой России», гордепутаты, молодогвардейцы, волонтеры и неравнодушные жители Балашихи. Присутствующих приветствовал председатель городского Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов.

«Наши дети — это самое дорогое, что у нас есть. Мы сегодня склоняем голову в память о детях, погибших на Донбассе от рук националистов Украины. Более 300 детей безвинно погибли с 2014 года. И это явилось одной из причин начать специальную военную операцию. Сегодня весь наш народ, вся Балашиха объединяется для победы. Вечная память безвинно убиенным детям», — сказал Геннадий Попов.



Участники мероприятий прочли имена погибших детей с их краткими историями, а затем возложили цветы, игрушки и лампадки к Вечному огню.

Мероприятие провели члены Комитета семей воинов Отечества совместно с сотрудниками администрации округа.

День памяти детей-жертв войны в Донбассе проводят 27 июля. Его цель — увековечить память ребят, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.