Баку отказал России в экстрадиции бывшей судьи Хахалевой

В Баку не удовлетворили запрос российских правоохранителей об экстрадиции в РФ бывшей «золотой судьи» Елены Хахалевой, которую ранее задержали в Азербайджане, сообщает информационное агентство APA.

Адвокат Шахла Гумбатова рассказала, что Елена Хахалева пока что остается в Азербайджане. По ее словам, в экстрадиции бывшей судьи в Россию было отказано.

Хахалева находится под надзором азербайджанской полиции. Ей избрали такую меру пресечения.

Бывшую судью задержали в конце января в Баку. Ее схватили, когда она планировала улететь в Дубай. Хахалева к тому моменту находилась в международном розыске.

В 2021 году в отношении экс-судьи было возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, Хахалева с 2016 по 2019 год отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней, но при этом незаконно получила в качестве зарплаты 1,1 млн рублей.