В Баку задержана скандально известная бывшая судья Елена Хахалева

Предварительно известно, что Хахалеву поймали в момент, когда она планировала улететь в Дубай из Азербайджана. В итоге ей не дали покинуть страну, так как экс-судья находится в международном розыске.

В настоящее время сообщение о задержании Хахалевой уже передали в Генпрокуратуру РФ и в МВД. Бывшую судью могут передать в Москву после того, как получат соответствующие документы и изучат их.

«Золотая судья» стала известной после того, как в Сеть попало видео с роскошной свадьбы ее дочери. В 2021 году в отношении Хахалевой возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.