Байкеры Подмосковья устроили праздник для воспитанников семейного центра

сегодня в 12:09

Байкеры провели праздник для ребят из семейного центра «Дмитровский». Этой доброй традиции уже 10 лет, каждый год встречи с участниками мотоклуба дети ждут с нетерпением, сообщается на сайте администрации Дмитровского горокруга.

«Ночные волки» показали небольшое шоу и дали возможность каждому желающему посидеть за рулем настоящего байка. Веселый праздник дополнили интересная анимационная программа, песни, танцы и подарки.

«Детские улыбки и их счастливые глаза — это прекрасно. Благодарю председателя местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергея Горшенева и всех его мотобратьев за сотрудничество и добрые дела», — прокомментировал глава Дмитровского г. о. Илья Поночевный.

Вместе с «Ночными волками» праздник для ребят помогли устроить Молодежный центр «Сфера», спортивная школа «5 Элемент», студии «Карамелька», X-Style, «Арлекин» и детская вокальная студия народной песни «Соловушки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.