Джо Байден заявил, что он регулярно получает доклады о ситуации в Курской области, пишет РИА Новости .

Он отметил, что администрация президента США находится в постоянном контакте с Киевом. По его словам, ситуация создает «настоящую дилемму».

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп дал интервью миллиардеру Илону Маску, в ходе которого заявил, что в конфликте на Украине виноват его преемник, нынешний глава государства Джо Байден.