Согласно документу, Байден также должен договориться с властями о возмещении Киевом экономического ущерба. После того, как документ примут, Госдеп и Пентагон должны предоставить стратегию США об оказании помощи Украине. На это отводится всего 45 дней.

Проект о помощи также предусматривает выделение средств в размере 61 млрд долларов в связи с конфликтом на Украине, включая 23 млрд долларов, который нужно направить на восполнение арсеналов американских военных.

Ранее член Экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно затягивать конфликт с Россией. За время проведения СВО было несколько попыток договориться о мире, но киевская сторона находила повод сорвать переговоры.