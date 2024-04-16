Затягивание конфликта на Украине выгодно в первую очередь Владимиру Зеленскому и его окружению, сообщи РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Ранее сообщалось, что Украина сорвала соглашение по безопасности в Черном море.

По словам политолога, за время проведения специальной военной операции Россией неоднократно были инициированы попытки переговоров на разных «треках». При этом любые попытки российской дипломатии были либо сорваны заранее, либо наглым образом саботированы, примером тому служат Стамбульский переговорный процесс и зерновая сделка соответственно. Сегодня поступает информация о том, что новое соглашение было сорвано украинским режимом буквально за несколько дней до его объявления.

«Несбыточные обещания сладкой победы, отказ проводить выборы президента замыкают Зеленского на пути эскалации конфликта, приверженность к которому он вынужден демонстрировать для западных спонсоров», — сказал Киселев.

Эксперт утверждает, что любые договоренности с Россией, пусть даже самые безобидные, могут подорвать веру западников в решительность украинцев «воевать до последнего», а значит, и «военная помощь им не требуется» — пусть договариваются с русскими как хотят. Подобное значило бы не только закат политической карьеры Зеленского, но и реальную возможность его физической ликвидации со стороны украинских националистов.