Азиатские выдры осваиваются в Екатеринбургском зоопарке

Это две сестры с довольно упрямым характером. Заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Анна Постовалова рассказала, что старшая из них, Лилия, нередко дразнит Маргариту и даже кусает ее, но та с удовольствием принимает вызов и играет с сестрой.

По ее словам, бескоготные выдры — это самый маленький вид выдр. То, как они выглядят сейчас — это их взрослый размер. Разумеется, по мере взросления они могут стать немного более сильными, но в целом крупнее они не станут, добавила Постовалова.

На Урал бескоготные азиатские выдры были перевезены из Новосибирского зоопарка. В настоящее время новоселы постепенно привыкают к своему вольеру. Сестры в основном заняты активными играми и купанием в бассейне. В их рацион входят курица, говядина и даже креветки. Название «бескоготные» эти млекопитающие получили из-за своих коротких когтей, которые не выступают за подушечки пальцев.