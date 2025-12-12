Axios: Трамп хочет смягчить ограничения на марихуану в США

Президент США Дональд Трамп может ввести ослабления федеральных ограничений на употребление марихуаны. Он рассматривает возможность приравнять ее к обезболивающему, сообщает «Осторожно, новости» .

Сейчас марихуана в США считается наркотиком I группы, как героин и ЛСД. В классификации данных веществ стоит пометка «непригодные для медицинского использования».

Однако Трамп рассматривает возможность переклассифицировать каннабис как вещество III группы, куда входят стероиды и обезболивающие средства, содержащие кодеин. Отмечается, что в США уже около 40 штатов и округ Колумбия легализовали марихуану для медицинского использования.

Американский лидер планирует упростить медицинские исследования воздействия марихуаны, смягчив федеральные правила, а также предоставить налоговые льготы производителям каннабиса. Он уже обсудил вопрос со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

В Штатах считают, что, если задумка Трампа воплотится в жизнь, то это будет не легализация марихуаны, а «ослабление барьеров» для ее использования. Местные СМИ уверяют, что данный шаг также увеличит прибыль легальных компаний-производителей, акции которых на фоне новостей уже резко взлетели.

