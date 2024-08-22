Посвященный Дню государственного флага автопробег прошел в Ленинском округе

Порядка 20 автомобилей приняли участие в автопробеге в Ленинском городском округе, приуроченному ко Дню флага России. Автоколонна проследовала от стадиона «Металлург» в Видном до мемориала с танком Т-80Б в Расторгуевской части города и обратно. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«День флага — один из важнейших государственных праздников в нашей стране. Сейчас, как никогда, важно поддерживать патриотические акции и стремление людей объединиться под российским триколором. К этой инициативе сегодня присоединились активисты «Единой России», «Молодой Гвардии», волонтеры, другие неравнодушные жители округа», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

Участники автопробега проехали колонной по городу с флагами России, Московской области и Ленинского городского округа под патриотическую музыку.

В ведомстве добавили, что мероприятия по случаю Дня государственного флага пройдут 22 августа во многих территориях Ленинского округа, в том числе в Центральном парке города Видное, в Молоково, Мамоново, Дрожжино и других населенных пунктах. Вечером, в 18:00, на площадке у кинотеатра «Искра» начнется праздничный концерт «Триколор моей страны».

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