Автоэксперт объяснил, почему островки безопасности — не место для стоянки

Островки безопасности – это не место для остановки или парковки. Подобное всегда наказывалось штрафом. Об этом РИАМО рассказал автоэксперт Петр Баканов.

«Нужно понимать, что у нас в целом по законодательству запрещено пересечение разметки 1.1. То есть, это сплошная линия. В принципе у нас запрещена стоянка на перекрестках. Понятное дело, что островки безопасности – это не место для остановки или парковки. Это просто элемент дорожной разметки и он таких прав не дает. Более того, он устанавливается обычно на развилках, на перекрестках», – сказал Баканов.

Он добавил, что неспроста в этих местах он закрашен. Для остановки он не предназначен.

«Если автомобиль там останавливается, он может создать помехи для других участников дорожного движения. Автомобиль может закрывать обзор и тем самым создать аварийную ситуацию. Поэтому, в принципе, ничего нового здесь нет. Из нового, что теперь просто происходит автоматическая фиксация подобных нарушений», – отметил автоэксперт.

Он также рассказал, что «островок безопасности» – это просто народное название подобных разметок. Аналогию можно провести с «лежачим полицейским», который на деле представляет собой искусственную неровность на дороге.

Ранее сообщалось, на столичных дорогах камеры теперь могут выявлять стоянку автомобилей на направляющих островках. Они позволяют безопасно разделить движущиеся потоки машин.