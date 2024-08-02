Автобусы с освобожденными россиянами уехали из «Внуково»

Автобусы, в которых находятся освобожденные в результате обмена российские граждане, покинули территорию аэропорта «Внуково-2», пишет РИА «Новости» .

Ранее президент России лично прибыл в аэропорт «Внуково-2», чтобы встретить вернувшихся россиян. Он сказал, что Родина никогда про них не забывала.

Известно, что обмен состоялся в Анкаре. Борт доставил обратно в Россию восемь человек.

Владимир Путин поблагодарил за верность присяге и долгу россиян, вернувшихся в страну в результате обмена заключенных.