АВС: 3 медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии

На курорте в Калифорнии 3 медведя пересекли горнолыжную трассу. В это время на склоне было много лыжников и сноубордистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал АВС.

Отмечается, что медведи наведались в курортный комплекс Northstar в районе озера Тахо в округе Невада, штат Калифорния.

На опубликованных кадрах видно, как медведи в быстром темпе передвигаются по заснеженной местности, лавируя между лыжниками, прежде чем снова скрыться в лесу. По предварительной информации, это было семейство, состоящее из медведицы и двух медвежат.

По словам экспертов, многие калифорнийские медведи впадают в период зимнего оцепенения (более легкую форму спячки), они могут просыпаться и передвигаться, особенно в период потеплений или в поисках пищи.

Ранее сноубордисту в Домбае пришлось пережить весь спектр эмоций, когда на него во время спуска по горнолыжной трассе выбежал оскаленный волк.

