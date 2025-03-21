Авито впервые проведет на площадке благотворительный Sample sale для немецкого бренда

Немецкий бренд одежды впервые вышел на Авито, представив на платформе эксклюзивный «sample sale». Лимитированный ассортимент уже доступен на площадке, сообщила пресс-служба Авито.

Половина средств, вырученных от продажи вещей, будет направлена в фонд «Второе дыхание». Основная миссия фонда — осознанное потребление как образ жизни. Пожертвования дают возможность устанавливать новые контейнеры, сортировать, выдавать и перерабатывать сотни тонн одежды.

Представительство бренда в России в марте представит на Авито эксклюзивный ассортимент одежды порядка 170 вещей мужского и женского гардероба.

По данным «Российского экологического оператора», в России в среднем образуется 2,3 млн т текстильных отходов в год, которые занимают примерно 5% в объеме бытового мусора.

«Одно из ключевых ценностей Marc O’Polo — это забота об окружающей среде, поэтому большинство изделий бренда изготовлены из устойчивого сырья, а благодаря таким активностям как sample sale не утилизируются, а снова возвращаются в экономику. Вещи, вошедшие в капсульную коллекцию на Авито выполнены преимущественно с использованием таких натуральных материалов, как хлопок и лен», — отметила генеральный директор Marc O’Polo в России Марианна Румянцева.