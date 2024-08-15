сегодня в 17:13

Avito скрыло объявления о поиске рабочих для рытья окопов в Курской области

В сервисе Avito скрыли все размещенные объявления о поиске вахтовиков для рытья окопов на территории Курской области, сообщает РБК .

Ранее на Avito заметили объявления от стройфирм, которые набирают разнорабочих для рытья окопов в Курской области. Работа вахтовая, предлагается оплата 7 тыс. рублей за смену.

В сервисе по поиску работы рассказали, что подобные объявления разместили строительные компании, у которых аккаунты не были ранее скомпрометированы.

Кроме того, Avito отправило запросы по данным объявлениям в разместившие их организации, а еще в Минстрой и Минобороны РФ.

Также, как пишут СМИ, пресс-служба правительства Курской области назвала фейком объявления о найме рабочих для рытья окопов.