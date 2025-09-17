«Авито» объяснил причину сбоя в работе сайта и приложения

Сбой у «Авито» произошел из-за проблемы с трафиком до сервисов

Портал «Авито» столкнулся с проблемой прохождения трафика до сервисов. Сбой мог коснуться лишь малого числа пользователей, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

В среду жители РФ заявили о неполадках в работе сайта и приложения «Авито». На сбой жаловались в Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе, столице и других регионах.

В «Авито» наблюдали проблему дохождения трафика до сервисов. Из-за этого часть пользователей и столкнулась с неполадками.

Однако ежедневная аудитория платформы составляет 26 млн пользователей, а неполадки могли наблюдать не более 0,0001% из них. Сейчас портал работает в штатном режиме.