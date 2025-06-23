Авито: компаниям нужно переставать быть скучными, чтобы выигрывать конкуренцию

20 июня на ПМЭФ прошла сессия об экономике внимания при поддержке Авито AdTech, которая объединила ключевых представителей медиасферы. Основной темой стали технологии, и как они помогают выделяться среди информационного шума, сообщает пресс-служба компании.

«Мы живем в эпоху, где объем контента растет с катастрофической скоростью, а сутки все также состоят из 24 часов. Конкуренция за внимание — не просто фигура речи, это новая реальность. В ней невозможно быть нейтральным: ты либо выделяешься, либо останешься незамеченным. А чтобы выделиться — нужно искать неожиданные ходы, визуальные акценты, смелые решения», — сказала в начале сессии российская журналистка и медиаменеджер Ксения Собчак.

Старший управляющий директор Авито Артем Кумпель уверен, что технологии — ключевой инструмент для вовлечения пользователей.

«Авито — крупнейший сайт с объявлениями в мире. Поэтому мы тоже сталкиваемся с задачей по удержанию фокуса внимания: и как сервис для пользователей, и как рекламная платформа. К счастью, технологии стали развиваться в нужную сторону. Сегодня они помогают человеку получать ту информацию, которая ему нужна и интересна. Мы активно используем рекомендательные алгоритмы и в нашем новом кабинете Авито Реклама. И это особенно актуально в условиях драматично растущего объема контента по всему миру. Благодаря технологиям мы успешно конкурируем за внимание человека с его другими повседневными активностями», — сказал Кумпель.

Чтобы увеличивать эффективность донесения ключевых сообщений до аудитории, бренды должны пересмотреть форматы коммуникации с аудиторией. Так, директор по маркетингу и коммуникациям РБК Андрей Сикорский подчеркнул, что реклама не должна быть кричащей и навязчивой.

«Аудитории не интересен набор слоганов, пользователи обращают внимание на истории, органично встроенные в контент. Коммуникация от бизнеса должна быть личной, адресной, эмпатичной — только так можно удержать внимание и добиться настоящего вовлечения», — объяснил Сикорский.

При этом форматы общения брендов с пользователями должны адаптироваться к появлению новых сервисов и меняться от региона к региону.

«Мир становится более комплексным, и вместе с ним усложняются и бизнес-коммуникации. Раньше была газета и понятный тираж — теперь это тексты, видео, соцсети, Telegram каналы, офлайн-мероприятия. Мы больше не можем работать по одной схеме — приходится адаптироваться под каждую аудиторию, под каждый регион, под каждую площадку. Игнорировать это — значит просто не выжить в новой реальности», — заявил главный редактор интернет-издания «Фонтанка.ру» Александр Горшков.

Помимо этого, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер согласился, что использование технологий должно отличаться от площадки к площадке.

«Чтобы создавать качественный контент, мы сначала изучаем пользователя — его привычки, цели, платформу, на которой он потребляет информацию. Люди приходят на Авито, чтобы купить, а в медиа — чтобы узнать. Технологии, в том числе искусственный интеллект, уже сегодня помогают точнее понимать аудиторию и давать ей именно то, что нужно — в нужный момент, на нужной площадке», — резюмировал Цыпер.

Предприниматель и продюсер, основатель WildJam Ярослав Андреев выразил уверенность в том, что бренды, которые планируют привлекать взрослую и платежеспособную аудиторию, должны делать это через детей.

Ответ новым вызовам, связанных с экономикой внимания, требует совместных усилий со стороны всех игроков медиарынка. Отраслевые партнерства — один из способов решить эту задачу. С одной стороны, такой подход способен объединить усилия сразу нескольких игроков и сделать привлечение внимания дешевле для всех. С другой — оградить пользователей от слишком обильного количества сообщений в онлайне и высвободить ресурс внимания. Только так можно создавать условия для эффективной работы с аудиторией и повышения качества жизни пользователей в эпоху информационного избытка.