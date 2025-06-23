Авито: компаниям нужно переставать быть скучными, чтобы выигрывать конкуренцию

Общество

20 июня на ПМЭФ прошла сессия об экономике внимания при поддержке Авито AdTech, которая объединила ключевых представителей медиасферы. Основной темой стали технологии, и как они помогают выделяться среди информационного шума, сообщает пресс-служба компании.

«Мы живем в эпоху, где объем контента растет с катастрофической скоростью, а сутки все также состоят из 24 часов. Конкуренция за внимание — не просто фигура речи, это новая реальность. В ней невозможно быть нейтральным: ты либо выделяешься, либо останешься незамеченным. А чтобы выделиться — нужно искать неожиданные ходы, визуальные акценты, смелые решения», — сказала в начале сессии российская журналистка и медиаменеджер Ксения Собчак.

Старший управляющий директор Авито Артем Кумпель уверен, что технологии — ключевой инструмент для вовлечения пользователей.

«Авито — крупнейший сайт с объявлениями в мире. Поэтому мы тоже сталкиваемся с задачей по удержанию фокуса внимания: и как сервис для пользователей, и как рекламная платформа. К счастью, технологии стали развиваться в нужную сторону. Сегодня они помогают человеку получать ту информацию, которая ему нужна и интересна. Мы активно используем рекомендательные алгоритмы и в нашем новом кабинете Авито Реклама. И это особенно актуально в условиях драматично растущего объема контента по всему миру. Благодаря технологиям мы успешно конкурируем за внимание человека с его другими повседневными активностями», — сказал Кумпель.

Чтобы увеличивать эффективность донесения ключевых сообщений до аудитории, бренды должны пересмотреть форматы коммуникации с аудиторией. Так, директор по маркетингу и коммуникациям РБК Андрей Сикорский подчеркнул, что реклама не должна быть кричащей и навязчивой.

«Аудитории не интересен набор слоганов, пользователи обращают внимание на истории, органично встроенные в контент. Коммуникация от бизнеса должна быть личной, адресной, эмпатичной — только так можно удержать внимание и добиться настоящего вовлечения», — объяснил Сикорский.

При этом форматы общения брендов с пользователями должны адаптироваться к появлению новых сервисов и меняться от региона к региону.

«Мир становится более комплексным, и вместе с ним усложняются и бизнес-коммуникации. Раньше была газета и понятный тираж — теперь это тексты, видео, соцсети, Telegram каналы, офлайн-мероприятия. Мы больше не можем работать по одной схеме — приходится адаптироваться под каждую аудиторию, под каждый регион, под каждую площадку. Игнорировать это — значит просто не выжить в новой реальности», — заявил главный редактор интернет-издания «Фонтанка.ру» Александр Горшков.

Помимо этого, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер согласился, что использование технологий должно отличаться от площадки к площадке.

«Чтобы создавать качественный контент, мы сначала изучаем пользователя — его привычки, цели, платформу, на которой он потребляет информацию. Люди приходят на Авито, чтобы купить, а в медиа — чтобы узнать. Технологии, в том числе искусственный интеллект, уже сегодня помогают точнее понимать аудиторию и давать ей именно то, что нужно — в нужный момент, на нужной площадке», — резюмировал Цыпер.

Предприниматель и продюсер, основатель WildJam Ярослав Андреев выразил уверенность в том, что бренды, которые планируют привлекать взрослую и платежеспособную аудиторию, должны делать это через детей.

Ответ новым вызовам, связанных с экономикой внимания, требует совместных усилий со стороны всех игроков медиарынка. Отраслевые партнерства — один из способов решить эту задачу. С одной стороны, такой подход способен объединить усилия сразу нескольких игроков и сделать привлечение внимания дешевле для всех. С другой — оградить пользователей от слишком обильного количества сообщений в онлайне и высвободить ресурс внимания. Только так можно создавать условия для эффективной работы с аудиторией и повышения качества жизни пользователей в эпоху информационного избытка.